Только 5% проверенных нижегородцев выходят из дома без QR-кода

25 Май 2020 2020-05-25T19:36:25+03:00

Всего за минувшие сутки проверили 1 525 человек

Изменить размер текста: A A

Только 5% нижегородцев, которых остановили при патрулировании улиц, выходят из дома без QR-кода. Об этом сообщает городское управление по безопасности и мобилизационной подготовки.

Всего за минувшие сутки проверили 1 525 человек. Из них 73 нижегородца находились на улице без кода. С 11 апреля выявлено 11 059 нарушений. За прошедшие сутки был составлен 71 протокол, пять из которых в отношении родителей, чьи дети находились на детских площадках. Одно нарушение выявлено при проверке объектов торговли.

Напомним, обосновать необходимость своего пребывания на улице нижегородцы могут с помощью номера, полученного на портале «Карта жителя Нижегородской области». Оформить заявку также можно, позвонив по телефону: 8-800-4444-112.

Теперь нижегородцы могут построить свой маршрут с учетом данных о салонах красоты и магазинах, размещенных в разделе портала nn-card.ru «Безопасный путь». Там отмечены предприятия, которые получили разрешение на работу в условиях режима повышенной готовности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU