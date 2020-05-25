2020-05-25T19:36:25+03:00
Общество

Только 5% проверенных нижегородцев выходят из дома без QR-кода

Всего за минувшие сутки проверили 1 525 человек
Елена КАРАЛ
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Только 5% нижегородцев, которых остановили при патрулировании улиц, выходят из дома без QR-кода. Об этом сообщает городское управление по безопасности и мобилизационной подготовки.

Всего за минувшие сутки проверили 1 525 человек. Из них 73 нижегородца находились на улице без кода. С 11 апреля выявлено 11 059 нарушений. За прошедшие сутки был составлен 71 протокол, пять из которых в отношении родителей, чьи дети находились на детских площадках. Одно нарушение выявлено при проверке объектов торговли.

Напомним, обосновать необходимость своего пребывания на улице нижегородцы могут с помощью номера, полученного на портале «Карта жителя Нижегородской области». Оформить заявку также можно, позвонив по телефону: 8-800-4444-112.

Теперь нижегородцы могут построить свой маршрут с учетом данных о салонах красоты и магазинах, размещенных в разделе портала nn-card.ru «Безопасный путь». Там отмечены предприятия, которые получили разрешение на работу в условиях режима повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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