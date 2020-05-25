2020-05-25T16:48:25+03:00
Общество

Бывший депутат гордумы Нижнего Новгорода Николай Инглинков добился изменения приговора

Срок его наказания сокращен до 5 лет и 6 месяцев
Елена КАРАЛ
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Изменен приговор, вынесенный экс-депутату городской думы Нижнего Новгорода Николаю Инглинкову. Нижегородский областной суд сократил срок наказания для него до 5 лет и 6 месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Наказание бывший директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, бывшему депутату предстоит оплатить штраф в размере 6 млн 200 тысяч рублей.

В остальном суд оставил приговор без изменений. Не были удовлетворены также апелляционные и дополнительные жалобы осужденного и его адвокатов. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее Нижегородский районный суд приговорил Николая Инглинкова к восьми годам лишения свободы. Согласно версии следствия, каждый месяц ему за покровительство платил смотритель «Ново-Сормовского» кладбища. Сохранение трудового договора мужчине обошлось в 620 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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