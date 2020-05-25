2020-05-25T16:08:51+03:00
Общество

Определена цена квадратного метра жилья на 2021 год в Нижнем Новгороде

Показатель будут использовать при расчете размера социальных выплат для молодых семей
Елена КАРАЛ
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Норматив стоимости квадратного метра площади жилья на 2021 год утвердили в Нижнем Новгороде. Его будут использовать при расчете размера социальных выплат для молодых семей. Соответствующее постановление подписано и.о. главы Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

Согласно документу, в следующем году стоимость квадратного метра составит 49 731 рубль. На основании этого молодые семьи будут улучшать свои жилищные условия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем».

Напомним, в Нижегородской области на 309 рублей выросла цена прожиточного минимума и составила 10 008 рублей. Соответствующее постановление было подписано 20 мая главой региона Глебом Никитиным. Размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан увеличился до 10 803 рублей, для детей – до 10 238 рублей и для пенсионеров – до 8 311 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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