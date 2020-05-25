Нижегородским социальным предпринимателям предоставят бесплатные франшизы

25 Май 2020 2020-05-25T15:48:23+03:00

Для этого нужно принять участие в конкурсе «Территория Успеха»

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Для социальных проектов нижегородских предпринимателей разработают франшизы. Чтобы их получить, необходимо принять участие в конкурсе «Территория Успеха», сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 21 июня.

В рамках конкурса будут отобраны самые перспективные проекты, которые упакуют во франшизы. Такой подход уже дал толчок социальному бизнесу различной направленности, благодаря работе Центра инноваций социальной сферы.

- Многие услуги жители районных центров стали получать впервые, но в услугах такого рода очень нуждается и население других муниципалитетов. Поэтому мы решили масштабировать наиболее успешные проекты. А чтобы их выявить, объявляем конкурс, по результатам которого для пяти лучших проектов будет бесплатно разработана франшиза, - сказал Максим Черкасов во время Zoom-конференции с социальными предпринимателями.

По данным регионального минпрома, франшизы упрощают запуск социальных проектов. Она будет включать ряд стандартов работы, включая финансовую и коммерческую стратегии, паушальные взносы, маркетинговый план, автоматизацию бизнес-процессов и способы взаимодействия с партнерами. Полученные инструменты помогут предприятиям стать эффективными на рынке, утверждают в министерстве.

Участвовать в конкурсе могут предприниматели социальной сферы, работающие в Нижегородской области.

Отбором проектов займется экспертное жюри, куда войдут представители министерства промышленности, структур, оказывающих поддержку предпринимателям, члены общественных организаций и ЦИСС.

Прежде всего, будет оцениваться количество рабочих мест и социальный эффект. Учтут также инновационную составляющую, количество сотрудников и стоимость услуги, товара или среднего чека.

Итоги конкурса подведут в июле, а франшизы обладатели конкурса получат к ноябрю.

Узнать больше о конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте ЦИСС.

Напомним, в регионе до 1 августа продлен прием заявок на включение в реестр социальных предприятий. Этот статус нужен для получения поддержки, которую будут предоставлять социальному бизнесу.

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ИСТОЧНИК KP.RU