Архитектурный совет обсудил перспективы строительства поликлиники в Новой Кузнечихе

25 Май 2020 2020-05-25T14:21:21+03:00

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Участники заседания архитектурного совета Нижегородской области в ходе очередного заседания, прошедшего в онлайн формате, обсудили вопрос строительства поликлиники в Новой Кузнечихе. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь шла о земельном участке в Советском районе на берегу Кузнечихинского ручья.

Заказчик планирует откорректировать решение по возведению десяти многоэтажных домов. Новая планировка предусматривает постройку детсада на 215 мест и поликлиники, рассчитанной на 190 одновременных посещений.

Председатель совета Сергей Попов подчеркнул, что проект нуждается в доработке.

- Нужно исключить жесткую геометрическую застройку, при этом взяв за основу представленное решение. Также отмечу, что застройка должна соответствовать характеру ландшафта, - отметил он.

Участники предложили обсудить новую поликлинику с министерством здравоохранения, поскольку для жителей нового микрорайона этот вопрос будет актуальным.

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ИСТОЧНИК KP.RU