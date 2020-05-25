2020-05-25T14:11:32+03:00
Общество

Объем ремонта подъездов в Сормовском районе увеличился в полтора раза

На днях домоуправляющая компания завершила работы в двух домах
Валерия ГРОМОВА
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Объем декоративного ремонта подъездов в Сормовском районе в 2020 году увеличился в полтора раза. Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, домоуправляющая компания завершила работы уже в двух домах - №8 по улице Никиты Рыбакова и №5 по улице Культуры.

В ближайшее время рабочие закончат ремонт еще в двух подъездах дома №6 на улице Исполкома. Степень готовности накануне провели исполняющий обязанности главы администрации Сормова Алексей Рыболовлев. По его словам, качество ремонта в подъездах по обращению жителей находится на особом контроле.

- В прошлом году было отремонтировано 63 подъезда, в этом году цифра должна быть не менее 80. Администрация района будет отслеживать качество и сроки. Работы в доме №6 по улице Исполкома завершаются, - подчеркнул Рыболовлев.

Напомним, в прошлом году территория дома №6 на улице Исполкома была благоустроена в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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