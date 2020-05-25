2020-05-25T13:46:41+03:00
Происшествия

Житель Богородска зарезал свою 90-летнюю мать во время бытовой ссоры

Как выяснилось, мужчина состоит на учете у психиатра
Валерия ГРОМОВА
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Страшное убийство произошло в одном из домов Богородска вечером 23 мая 2020 года. Там местный житель зарезал ножом собственную мать.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, между 58-летним мужчиной и его 90-летней матерью на бытовой почве произошла ссора, в ходе которой он нанес пенсионерке множественные ранения. Женщина скончалась еще до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Подозреваемого задержали. Как выяснилось, он состоит на учете у психиатра. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

- В ходе расследования уголовного дела с целью установления вменяемость обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, - уточнили следователи.

Ранее сообщалось, что в Вачском районе 54-летний мужчина убил свою гражданскую жену после того, как она призналась ему в измене. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и зарезал 41-летнюю женщину. Она скончалась на месте от полученных травм. Свою вину мужчина признал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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