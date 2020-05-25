2020-05-25T12:44:12+03:00
Политика

Губернатор Нижегородской области сократил количество своих заместителей

Теперь отрасль ЖКХ и энергетики будет курировать Сергей Морозов, а направления экологии и лесного хозяйства – Андрей Бетин
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 мая 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение сократить количество своих заместителей. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, это связано с уходом Андрея Харина, который теперь будет работать в должности гендиректора «Корпорации развития Северного Кавказа». Глеб Никитин пожелал ему удачи на новом посту.

- В любой команде происходит ротация. Это абсолютно нормально. Приятно, когда она обусловлена тем, что человек уходит на повышение и будет работать на федеральном уровне, - подчеркнул губернатор.

Так, теперь за ЖКХ и энергетику в правительстве Нижегородской области будет отвечать Сергей Морозов, а за экологию и лесное хозяйство – Андрей Бетин. По словам Глеба Никитина, сейчас все подразделения должны уделять особое внимание поддержке нижегородцев в условиях распространения коронавируса, а также реализации нацпроектов.

Напомним, еще в марте Глеб Никитин упразднил должность своего заместителя, курирующего спорт, туризм и культуру. Раньше этот пост занимал Александр Югов. Теперь отвечать за министерство культуры и департамент туризма будет зампредседателя нижегородского правительства Олег Беркович, который сейчас занимается подготовкой к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 160 нижегородских компаний вошли в реестр социальных предприятий
Архитектурный совет обсудил перспективы строительства поликлиники в Новой Кузнечихе
Объем ремонта подъездов в Сормовском районе увеличился в полтора раза
Житель Богородска зарезал свою 90-летнюю мать во время бытовой ссоры
Особая экономическая зона «Кулибин» появилась в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области сократил количество своих заместителей
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 25 мая 2020 года: на Автозаводе по-прежнему больше всего зараженных
Судебные приставы закрыли лысковское кафе за нарушение карантина
Глава Нижнего Новгорода поздравил выпускников школ с последним звонком
Житель Вачского района зарезал сожительницу после того, как она призналась ему в измене
Сотрудники ДПС за сутки проверили более 1,8 тысячи машин на въезде в Нижегородскую область
«В момент аварии был под кайфом»: 19-летний нижегородец получил условный срок за ДТП с пострадавшей
Свыше 184 жителей Нижегородской области проверились на коронавирус
Стоянку автомобилей ограничат на улице Володарского с 11 июня
Долгожданное потепление придет в Нижний Новгород в конце мая