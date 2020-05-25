Губернатор Нижегородской области сократил количество своих заместителей

25 Май 2020 2020-05-25T12:44:12+03:00

Теперь отрасль ЖКХ и энергетики будет курировать Сергей Морозов, а направления экологии и лесного хозяйства – Андрей Бетин

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25 мая 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение сократить количество своих заместителей. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, это связано с уходом Андрея Харина, который теперь будет работать в должности гендиректора «Корпорации развития Северного Кавказа». Глеб Никитин пожелал ему удачи на новом посту.

- В любой команде происходит ротация. Это абсолютно нормально. Приятно, когда она обусловлена тем, что человек уходит на повышение и будет работать на федеральном уровне, - подчеркнул губернатор.

Так, теперь за ЖКХ и энергетику в правительстве Нижегородской области будет отвечать Сергей Морозов, а за экологию и лесное хозяйство – Андрей Бетин. По словам Глеба Никитина, сейчас все подразделения должны уделять особое внимание поддержке нижегородцев в условиях распространения коронавируса, а также реализации нацпроектов.

Напомним, еще в марте Глеб Никитин упразднил должность своего заместителя, курирующего спорт, туризм и культуру. Раньше этот пост занимал Александр Югов. Теперь отвечать за министерство культуры и департамент туризма будет зампредседателя нижегородского правительства Олег Беркович, который сейчас занимается подготовкой к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода.

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ИСТОЧНИК KP.RU