Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 25 мая 2020 года: на Автозаводе по-прежнему больше всего зараженных

25 Май 2020 2020-05-25T12:37:21+03:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам на 25 мая

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Количество зараженных в Нижнем Новгороде, по данным на 25 мая 2020 года, составляет 4 190 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 99 жителей приволжской столицы.

Если брать статистику зараженных по районам, то в лидерах антирейтинга по-прежнему остается Автозавод, где коронавирусом болеют уже 768 человек. На втором месте располагается Канавинский район (727 случаев), а на третьем – Ленинский (696 случаев).

В Нижегородском районе COVID-19 зафиксирован у 497 жителей, а в Сормовском – у 486 жителей. В советском районе опасным вирусом болеют 372 человека, а в Московском – 361.

Меньше всего зараженных – в Приокском районе. Сегодня там заражены 283 нижегородца.

Посмотреть, сколько человек с подтвержденным коронавирусом проживают в районах области, можно здесь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в Нижегородской области увеличилось до 8 276 человек - за последние сутки стало известно еще о 229 случаях. При этом 2 525 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов в минувшие выходные выросло до 65 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU