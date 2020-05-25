Глава Нижнего Новгорода поздравил выпускников школ с последним звонком

25 Май 2020 2020-05-25T11:34:02+03:00

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Исполняющий обязанности мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил выпускников школ с последним звонком. Этот праздник ежегодно отмечается во всей стране 25 мая.

По словам главы города, практически каждый десятый нижегородский 11-классник в этом году претендует на золотую медаль. Кроме того, сегодня из школ выпускаются 28 победителей и 47 призеров Всероссийских предметных олимпиад и 397 победителей городской конференции научного общества учащихся «Эврика».

Шалабаев также отметил самых выдающихся ребят.

- Многие из нынешних выпускников уже добились выдающихся успехов. Например, 11-классник лицея №40 Виктор Ковалев – мастер спорта по гребле, серебряный призер кубка России, бронзовый призер чемпионатов Европы и мира. Выпускник этого же лицея Сергей Беляков – победитель олимпиад по математике, информатике, призер – по физике. Марина Щелокова из лицея №8 – победительница олимпиад по русскому и английскому языку, обществознанию, призер – по литературе. Таких примеров успеха выпускников школ города можно привести очень много, - заявил и.о. мэра Нижнего Новгорода.

Он пожелал выпускникам успеха и праздничного настроения, добавив, что из-за коронавируса последний звонок в этом году отмечается в режиме «онлайн».

- Ваш сегодняшний школьный онлайн праздник в условиях самоизоляции из-за пандемии нового коронавируса претендует на звание самого уникального. Но я искренне желаю, чтобы после снятия ограничений вы услышали последний звонок офлайн и встретили на выпускном рассвет со школьными друзьями. С праздником! Пусть последний школьный звонок станет стартом ваших новых успехов! – резюмировал Шалабаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU