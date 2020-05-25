2020-05-25T11:17:44+03:00
Происшествия

Житель Вачского района зарезал сожительницу после того, как она призналась ему в измене

Мужчину уже задержали правоохранительные органы
Валерия ГРОМОВА
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В Вачском районе Нижегородской области 54-летний мужчина убил свою гражданскую жену после того, как она призналась ему в измене. Трагедия случилась вечером 23 мая 2020 года в деревне Пертово.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в ходе ссоры подозреваемый схватил нож и зарезал 41-летнюю женщину. Она скончалась на месте от полученных травм.

Мужчину уже задержали. Свою он признал, в ближайшее время суд изберет меру пресечения и предъявит обвинение. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить следователям.

Ранее мы рассказывали о жутком происшествии в Сосновом районе, которое произошло 4 апреля. Неоднократно судимый 71-летний пенсионер набросился на свою сожительницу с вилкой, едва не лишив ее жизни. Удары наносил хаотично: то в лицо, то в живот, то в грудь. Результаты медэкспертизы показали, что в общей сложности на теле жертвы - 25 резаных ран.

Теперь пенсионеру, который не один раз отбывал наказание в тюрьме, но никогда не привлекался к административной ответственности, грозит лишение свободы на срок до двух лет либо арест на срок до шести месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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