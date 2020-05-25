2020-05-25T10:29:04+03:00
Общество

Сотрудники ДПС за сутки проверили более 1,8 тысячи машин на въезде в Нижегородскую область

С 10 апреля с жителями были проведены более 102 тысяч бесед об опасности нарушения самоизоляции
Юлия ИСАЕВА
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За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов проверили на пунктах въездного контроля Нижегородской области 1 839 транспортных средств. Это необходимо в целях предотвращения распространения коронавируса на территории региона.

Как уточнили в пресс-службе облправительства, с 10 апреля по 24 мая полицейские и сотрудники органов исполнительной власти провели с жителями более 102 тысяч профилактических бесед, в ходе которых рассказали об опасности нарушения режима всеобщей самоизоляции. За этот же период было поставлено 10 910 протоколов на нарушителей.

Напомним, 19 мая 2020 года Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. В соответствии с изменениями, внесенными в указ губернатором Глебом Никитиным, в регионе разрешена работа объектов розничной торговли площадью до 400 квадратных метров. Кроме того, нижегородцам разрешено гулять в радиусе до километра от дома и в течение двух часов, а также заниматься спортом на улице.

При этом новые установки не распространяется на территории, где действует карантин. Это село Починки, Выкса, Павлово и рабочий поселок Тумботино, Кулебаки, рабочий поселок Мухтолово и село Дивеево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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