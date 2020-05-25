«В момент аварии был под кайфом»: 19-летний нижегородец получил условный срок за ДТП с пострадавшей

25 Май 2020 2020-05-25T10:10:47+03:00

Его на 2,5 года лишили водительских прав

Изменить размер текста: A A

В Шатковском районе суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя, из-за которого в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, ЧП произошло прошлым летом, когда молодой человек решил прокатить свою знакомую на отечественном автомобиле. Во время движения водитель не рассчитал скорость и зацепил при повороте попутную обочину, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Девушка, которая находилась на пассажирском сидении, получила переломы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью. Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, установили, что 19-летний молодой человек в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Свою вину водитель признал и возместил пострадавшей вред. Суд учел это при назначении наказания и приговорил нижегородца к трем с половиной годам лишения свободы условно, а также лишил его водительских прав на два с половиной года. Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU