«В момент аварии был под кайфом»: 19-летний нижегородец получил условный срок за ДТП с пострадавшей
В Шатковском районе суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя, из-за которого в дорожно-транспортном происшествии пострадала девушка.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, ЧП произошло прошлым летом, когда молодой человек решил прокатить свою знакомую на отечественном автомобиле. Во время движения водитель не рассчитал скорость и зацепил при повороте попутную обочину, из-за чего машина вылетела в кювет и перевернулась.
Девушка, которая находилась на пассажирском сидении, получила переломы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью. Сотрудники ДПС, прибывшие на место происшествия, установили, что 19-летний молодой человек в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.
Свою вину водитель признал и возместил пострадавшей вред. Суд учел это при назначении наказания и приговорил нижегородца к трем с половиной годам лишения свободы условно, а также лишил его водительских прав на два с половиной года. Приговор вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU