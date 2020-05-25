Свыше 184 жителей Нижегородской области проверились на коронавирус

25 Май 2020 2020-05-25T09:32:57+03:00

За последние сутки анализы сдали более четырех тысяч человек

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По данным на утро 25 мая 2020 года, в Нижегородской области тесты на коронавирус прошли 184 237 человек. За последние сутки анализы сдали более четырех тысяч жителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по абсолютному количеству исследований в сутки наш регион входит в число лидеров по стране. За неделю охват тестированием – 137,8 теста на 100 тысяч населения.

- Высокие объемы тестирования – один из ключевых показателей, который позволяет нам выявлять заболевших на ранних стадиях, а также оперативно купировать очаги распространения инфекции, - подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, для того, чтобы перейти ко второму этапу выхода из режима самоизоляции, необходим спад динамики заболеваемости.

Напомним, 19 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Теперь жителям можно дольше гулять на улице, заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме того, власти разрешили открыться нескольким магазинам, а в детских садах появились дополнительные дежурные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU