Долгожданное потепление придет в Нижний Новгород в конце мая

25 Май 2020 2020-05-25T08:17:10+03:00

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Уже несколько дней в Нижегородской области царит пасмурная, дождливая и прохладная погода. Последняя весенняя неделя наконец-то подарит небольшое потепление, но только ближе к пятнице.

Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в течение ближайших дней в приволжской столице будет также пасмурно. В понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют до +15 градусов, небольшие осадки в виде дождя и порывистый юго-западный ветер. Вечером выглянет солнышко, а ночью столбики термометров покажут около +10 градусов.

Во вторник, 26 мая, в течение всего дня будут лить дожди. Ветер сменит направление на восточное, а ближе к вечеру – на северо-восточное. Температура воздуха днем составит +14, +17 градусов, а ночью – около +11.

С самого утра в среду, 27 мая, тоже ожидаются небольшие дожди. В обед столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов, а ветер постоянно будет менять направление, из-за чего по ощущениям на улице будет только около +9 градусов.

Четверг, 28 мая, осадков не ожидается. Небо будет облачным с прояснениями, а воздух прогреется до +18. Ночью ветер стихнет практически до штиля, синоптики обещают до +11 градусов.

В пятницу, 29 мая, столбики термометров наконец-то медленно поползут вверх. С самого утра ожидается около +19 градусов, а к обеду прогреется до +21. Однако небо все равно будет пасмурным.

А вот в выходные наконец-то можно будет порадоваться солнцу и теплу – по предварительным прогнозам, в Нижегородской области потеплеет до +25.

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ИСТОЧНИК KP.RU