2020-05-24T22:30:52+03:00
Происшествия

За сутки нижегородцы перевели мошенникам более 1,6 млн рублей

От действий злоумышленников пострадали восемь человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Всего за сутки несколько нижегородцев перевели мошенникам более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Три заявления были зарегистрированы в отделе полиции №5. Потерпевшим звонили якобы из банка, представлялись сотрудниками службы безопасности, выясняли данные карт и пин-коды, а затем снимали деньги. У 69-летней пенсионерки так похитили 540 000 рублей, у двух женщин в возрасте 30 и 34 лет – 127 000 рублей.

65-летняя сормовичка таким же образом лишилась 870 000 рублей. Аналогичная история произошла и с 64-летней жительницей Приокского района, у которой мошенники забрали более 45 000 рублей.

Молодые мужчины тоже «ведутся» на действия злоумышленников – так, двое 25-летних мужчин лишились в общей сложности 69 000 рублей, а у 28-летнего автозаводца со счета украли 9800 рублей. По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За сутки нижегородцы перевели мошенникам более 1,6 млн рублей
Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Ураза-байрам
Владимир Исаев прокомментировал информацию об обысках в администрации Советского района
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 24 мая 2020 года: Автозавод продолжает лидировать
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Жителю Кстовского района грозит штраф за фейк о коронавирусе
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года выросло до 2433 человек
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года выросло до 65 человек
Оползни и подтопления возможны в Нижнем Новгороде из-за ливня 24 мая
В Арзамасе построят ФОК открытого типа
В Нижнем Новгороде пропала 19-летняя Алена Мыльникова
За сутки на пунктах въездного контроля в Нижегородскую область проверили 1,2 тысячи автомобилей
Нижегородские центры занятости проведут «горячие линии» для нижегородцев
Глеб Никитин смог подстричься после месячного ожидания
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 23 мая 2020 года: В лидерах остается Автозаводский район
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 23 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года выросло до 2307 человек
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года выросло до 60 человек
В Нижегородской области подешевели говядина, куриное мясо и яйца
Свыше 175 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус