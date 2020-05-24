За сутки нижегородцы перевели мошенникам более 1,6 млн рублей

24 Май 2020 2020-05-24T22:30:52+03:00

От действий злоумышленников пострадали восемь человек

Изменить размер текста: A A

Всего за сутки несколько нижегородцев перевели мошенникам более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Три заявления были зарегистрированы в отделе полиции №5. Потерпевшим звонили якобы из банка, представлялись сотрудниками службы безопасности, выясняли данные карт и пин-коды, а затем снимали деньги. У 69-летней пенсионерки так похитили 540 000 рублей, у двух женщин в возрасте 30 и 34 лет – 127 000 рублей.

65-летняя сормовичка таким же образом лишилась 870 000 рублей. Аналогичная история произошла и с 64-летней жительницей Приокского района, у которой мошенники забрали более 45 000 рублей.

Молодые мужчины тоже «ведутся» на действия злоумышленников – так, двое 25-летних мужчин лишились в общей сложности 69 000 рублей, а у 28-летнего автозаводца со счета украли 9800 рублей. По всем перечисленным фактам возбуждены уголовные дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU