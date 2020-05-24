2020-05-24T17:54:41+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородских мусульман с праздником Ураза-байрам

Этот праздник отмечается в конце священного месяца Рамадан
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил живущих в регионе мусульман с праздником Ураза-байрам. Этот праздник отмечается в конце священного месяца Рамадан и является символом торжества высоких духовных качеств и нравственных норм, олицетворяет обновление и духовное возрождение.

- Нижегородские мусульмане вносят весомый вклад в укрепление региональной экономики, построение межконфессионального и межнационального диалога. Благодарю всех, кто участвует в этой работе! Желаю, чтобы добро и милость этого праздника всегда были с вами! – обратился к мусульманам Глеб Никитин.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Ураза-байрам в этом году проходит в особом режиме – мусульман призывают молиться дома и не нарушать самоизоляцию. В мечетях же молитвы проводят узким кругом – в них участвуют только священнослужители и сотрудники религиозных сооружений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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