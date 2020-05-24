2020-05-24T16:45:10+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 24 мая 2020 года: Автозавод продолжает лидировать

Рассказываем последние новости о коронавирусе в районах Нижнего Новгорода
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 24 мая 2020 года: Автозавод продолжает лидироватьКоронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 24 мая 2020 года: Автозавод продолжает лидировать
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По данным на воскресенье, 24 мая 2020 года, в Нижегородской области выявлен 221 новый случай заболевания коронавирусом, таким образом, всего в регионе коронавирус диагностирован у 8047 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Львиная доля заболевших приходится на сам Нижний Новгород – здесь коронавирусная инфекция диагностирована у 4091 человека. Лидером по-прежнему остается Автозаводский район, где заболели 754 человека. Остальная часть таблицы также остается без изменений – растет лишь количество пациентов, а соотношение между районами остается неизменным: следом за Автозаводом идут Канавинский, Ленинский, Нижегородский, Сормовский, Советский и Московский районы, а самая спокойная обстановка с коронавирусом сохраняется в Приокском районе, где заболели лишь 276 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напоминает горожанам, что, несмотря на позитивную динамику, расслабляться пока рано – сейчас все зависит от дисциплины каждого из жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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