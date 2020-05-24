Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 24 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 24 мая 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 8047 человек. Большая часть – 4091 человек – приходится на сам Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Что касается районов области, то список лидеров печального рейтинга остается неизменным. Больше всего заболевших по-прежнему в Павловском районе – 656 жителей. Далее следуют Дивеевский район (403 человека), Кулебакский район (303 человека), Богородский район (202 человека), Бор (223 человека), Дзержинск (179 человек), Починковский район (171 человек) и Кстовский район (169 человек).
Напомним, на данный момент в Нижегородской области сохраняется карантин в нескольких населенных пунктах: селе Починки, городе Выкса, в Павлове и рабочем поселке Тумботино, в городе Кулебаки, рабочем поселке Мухтолово и селе Дивеево. С 21 мая 2020 года карантин отменен в поселке Гремячево под Кулебаками.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»