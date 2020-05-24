2020-05-24T13:04:44+03:00
Происшествия

Жителю Кстовского района грозит штраф за фейк о коронавирусе

24-летний мужчина выложил не соответствующую действительности информацию в социальной сети
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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24-летнему жителю Кстовского района придется ответить перед судом за фейк о коронавирусе, размещенный в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 18 мая 2020 года. Молодой человек опубликовал на одной из страниц популярной социальной сети информацию о коронавирусной инфекции, которая никак не могла соответствовать действительности. Личность злоумышленника вскоре была установлена, с ним провели профилактическую беседу, после которой тот удалил фейковую запись.

Тем не менее молодому человеку придется ответить за свои слова перед законом. В отношении парня уже составлен административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации», и собранные материалы направлены для принятия решения в суд. Молодому человеку может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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