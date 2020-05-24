2020-05-24T11:47:40+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 мая 2020 года выросло до 2433 человек

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели еще 126 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде по данным на воскресенье, 24 мая 2020 года, увеличилось до 2433 человек. За прошедшие сутки выздоровели еще 126 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области подтвердился диагноз коронавирусной инфекции еще у 221 человека – таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в регионе составило 8047 человек. Кроме того, стало известно о том, что еще пять человек скончались от коронавирусной инфекции. Общее количество летальных случаев от Covid-19 в регионе составляет теперь 65 человек.

Напомним также, около четырех тысяч заболевших нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает легко или вообще бессимптомно. В больницах сейчас находятся около 1,5 тысяч человек.

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Накануне в социальных сетях бурно обсуждалась ситуация в Кстовской районной больницы. Пациенты, находящиеся там на лечении, пожаловались, что им приходится контактировать с врачами, которые лечат больных коронавирусной инфекцией (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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