2020-05-24T09:56:44+03:00
Общество

Оползни и подтопления возможны в Нижнем Новгороде из-за ливня 24 мая

Спасатели призывают по возможности отказаться от поездок
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сильный дождь ожидается в Нижнем Новгороде и Нижегородской области днем в воскресенье, 24 мая 2020 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях региона.

Дождь прекратится только к вечеру, при этом температура воздуха будет весьма невысокой - +8…+10 градусов Цельсия.

Из-за непогоды спасатели прогнозируют возможность возникновения локальных ЧС, связанных с подтоплениями и активизацией оползневых процессов, а также затруднения в работе ЖКХ. Чтобы не подвергать себя лишнему риску, жителям города и области рекомендуют не выезжать без особой необходимости из дома, а если без поездки не обойтись – соблюдать скоростной режим и не пытаться преодолевать подтопленные участки, а пешеходам – не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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