2020-05-22T16:11:19+03:00
Общество

Более 30 тысяч квадратных метров дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в ходе ямочного ремонта

На латание ям в приволжской столице в 2020 году выделено около 180 млн рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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В ходе ямочного ремонта 2020 года рабочие привели в порядок свыше 30 тысяч квадратных метров нижегородских дорог. Как сообщили глава городского департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко, в первую очередь латаются ямы на дорогах с высокой интенсивностью движения и маршрутами общественного транспорта, а также на дорогах, где требуется срочный ремонт.

При этом чиновник напомнил, что в этом году на ямочный ремонт в бюджете заложено около 180 миллионов рублей.

- Весной в порядок приведено 31077 квадратных метров дорожного полотна. А в ближайшие полтора месяца будут отремонтированы еще более 40 тысяч квадратных метров, - добавил Александр Герасименко.

В частности в планах заасфальтировать 17,6 тысячи квадратных метров дорог в Советском районе, 10 тысяч - в Сормове, 9,8 тысячи - на Автозаводе, пять тысяч - в Нижегородском районе, 2,8 тысячи в Ленинском районе, 2,45 тысячи в Канавине и 1,85 тысячи в Московском районе.

Глава профильного департамента заверил, что работа подрядных организаций контролируется со стороны администраций. Если что-то будет сделано с нарушением технологии, подрядчику светят штрафы до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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