В Бутурлинском районе чиновников оштрафовали за нецелевое использование денег из бюджета
Бутурлинский районный суд Нижегородской области рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении главы администрации и исполняющего обязанности главы администрации Бутурлинского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Чиновников обвинили в ненадлежащем использовании бюджетных средств. В рамках реализации мероприятий по социальной поддержке старшего поколения была установлена численность специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан на 2019 и 2020 годы в количестве двух единиц. Такие специалисты были приняты, им была установлена ежемесячная доплата, однако по результатам проверки выяснилось, что производить эти выплаты нужно из муниципального бюджета, а не областного.
Обоим чиновником назначены наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому. Постановления в законную силу пока не вступили.
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ИСТОЧНИК KP.RU