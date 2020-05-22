2020-05-22T13:51:12+03:00
Общество

В Бутурлинском районе чиновников оштрафовали за нецелевое использование денег из бюджета

Каждому из них придется выплатить по 20 тысяч рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Бутурлинский районный суд Нижегородской области рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении главы администрации и исполняющего обязанности главы администрации Бутурлинского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Чиновников обвинили в ненадлежащем использовании бюджетных средств. В рамках реализации мероприятий по социальной поддержке старшего поколения была установлена численность специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан на 2019 и 2020 годы в количестве двух единиц. Такие специалисты были приняты, им была установлена ежемесячная доплата, однако по результатам проверки выяснилось, что производить эти выплаты нужно из муниципального бюджета, а не областного.

Обоим чиновником назначены наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому. Постановления в законную силу пока не вступили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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