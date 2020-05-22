Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 22 мая 2020 года: Автозавод продолжает лидировать

22 Май 2020 2020-05-22T12:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Нижегородской области было зафиксировано 202 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших в регионе достигло 7615 человек, причем наибольшее число заболевших ожидаемо проживает в областном центре – 3830 человек.

Антирейтинг уже несколько дней подряд продолжает возглавлять Автозаводский район Нижнего Новгорода – там заболели уже 705 человек. В лидерах остаются также Канавинский район с 669 заболевшими и Ленинский район с 647 заболевшими. А вот меньше всего зараженных коронавирусом по-прежнему в Приокском районе – 261 человек.

Напомним, по данным пресс-службы правительства Нижегородской области, из общего числа заболевших около 4,3 тысячи находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает в легкой форме или вообще бессимптомно. В больницах находятся более 1,1 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 170 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус

Регион входит в число лидеров по количеству исследований в сутки (подробнее)

Карантин отменяется в поселке Гремячево Нижегородской области

Это первый населенный пункт, где снимают ограничения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU