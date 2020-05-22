Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 мая: какие районы лидируют по количеству заболевших

22 Май 2020 2020-05-22T12:23:25+03:00

Рассказываем, сколько сегодня зараженных Covid-19 в каждом районе и городском округе

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По данным на 22 мая 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 7615 человек, причем наибольшее число заболевших – 3830 человек – проживает в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кроме того, в антилидерах остаются Павловский район с 637 заболевшими, Дивеевский район с 403 заболевшими, Кулебакский район с 297 заболевшими и Богородский район с 247 заболевшими. Также достаточно много заболевших остается на Бору, в Дзержинске, а также в Починковском и Кстовском районах.

Напомним, ранее стало известно о снятии карантина в поселке Гремячево под Кулебаками.

- Ограничительные меры позволили купировать очаг заболеваемости. Прошло время инкубационного периода, и в координации с санитарными врачами было принято решение о том, чтобы отменить ограничения, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU