Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 22 мая: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 22 мая 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 7615 человек, причем наибольшее число заболевших – 3830 человек – проживает в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Кроме того, в антилидерах остаются Павловский район с 637 заболевшими, Дивеевский район с 403 заболевшими, Кулебакский район с 297 заболевшими и Богородский район с 247 заболевшими. Также достаточно много заболевших остается на Бору, в Дзержинске, а также в Починковском и Кстовском районах.
Напомним, ранее стало известно о снятии карантина в поселке Гремячево под Кулебаками.
- Ограничительные меры позволили купировать очаг заболеваемости. Прошло время инкубационного периода, и в координации с санитарными врачами было принято решение о том, чтобы отменить ограничения, - поделился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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