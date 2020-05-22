Ремонт 68 участков дорог стартовал в Нижегородской области

22 Май 2020 2020-05-22T10:06:23+03:00

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Ремонт 68 участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» стартовал в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог региона Павла Саватеева сообщает пресс-служба областного правительства.

Еще до начала дорожно-строительного сезона на заводах производилось техническое обслуживание, а их продукция проходила лабораторные испытания. Сейчас асфальтобетонные заводы работают на полную мощность.

- Из 68 объектов, где начался ремонт, на четырех фрезеруют старое дорожное покрытие, а на 42 уже укладывают новое. Еще на 20 объектах пока ведутся подготовительные работы, - рассказал Павел Саватеев.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в регионе в 2020 году по национальному проекту планируется ремонт почти 200 участков дорог общей протяженностью 878,4 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU