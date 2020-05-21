Валерий Мочалов получил должность главы дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий

21 Май 2020 2020-05-21T19:12:32+03:00

До сих пор он был советником гендиректора футбольного клуба «Нижний Новгород»

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Главой дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий стал Валерий Мочалов. Как сообщает министерство спорта Нижегородской области, до этого он был советником гендиректора футбольного клуба «Нижний Новгород».

Как отметил министр спорта региона Артем Ефремов, у Валерия Мочалова есть солидный опыт работы в спортивной сфере, поэтому он без труда справится с поставленными задачами.

Ему предстоит повысить экономическую эффективность использования спортивных объектов и адаптировать их под потребности жителей Нижегородской области.

Сам Валерий Мочалов заявил, что постарается выстроить взаимодействие со спортивными клубами, федерациями и подведомственными организациями минспорта. Он уверен, что после снятия ограничений по коронавирусу, сможет организовать еще больше крупных спортивных мероприятий высочайшего уровня. Кроме того, он намерен задействовать максимальное число спортивных объектов не только в Нижнем Новгороде, но и в других районах области.

Напомним, в Нижегородской области действует проект «Ни дня без спорта». Поддержку ему оказывает глава региона Глеб Никитин. Проект продлится до особого распоряжения губернатора о возобновлении работы спортивных учреждений области.

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ИСТОЧНИК KP.RU