Раскрыт картельный сговор на рынке медицинских изделий в Нижегородской области

21 Май 2020 2020-05-21T17:30:28+03:00

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Четыре компании, которые производят медицинские изделия и протезы, признали нарушителями Закона о защите конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Как выяснили сотрудники УФАС, производители вместе участвовали в торгах на поставки медицинских изделий. Они подавали несколько ценовых предложений, после чего отказывались от участия в конкурентной борьбе. Так им удалось удерживать начальные цены контрактов, не допуская снижения менее чем на 5%.

Подавая заявки, ценовые предложения и подписывая контракты, некоторые фигуранты совместно пользовались единой инфраструктурой. Многие документы готовила одна группа лиц и отправляла их с одного IP-адреса. Эксперты заключили, что такое возможно только, если люди скооперировались.

Комиссия Нижегородского УФАС России признала, что компании нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

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ИСТОЧНИК KP.RU