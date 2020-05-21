21 Май 2020 2020-05-21T16:50:46+03:00

Ликвидаторы последствий взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске получили награды. ФОТО:ГУ МЧС России по Нижегородской области

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Сотрудники спецуправления №38 МЧС России удостоены государственных наград и ведомственных медалей «За отвагу на пожаре». Свои награды они получили за ликвидацию последствий взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кроме того, ряд сотрудников были отмечены медалью «За отличие в ликвидации последствий ЧС». Об их награждении распорядился министр МЧС России Евгений Зинчев.

Ознакомиться со списком награжденных можно на сайте главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, серия взрывов прогремела в цехе мономеров АО «ГосНИИ Кристал» 1 июня 2019 года. Они стали причиной пожара на территории площадью 800 квадратных метров. В результате пострадали 89 человек, 18 из которых были госпитализированы. К ликвидации пожара привлекались 1766 человек и 228 единиц техники. Взрыв повредил порядка 200 многоквартирных домов в Дзернжинске и десятки учреждений социальной сферы.

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