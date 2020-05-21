2020-05-21T15:36:26+03:00
Общество

Аэропорт «Стригино» открыл новый рейс в Минеральные воды

Сейчас билеты можно купить на лето 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородский аэропорт «Стригино» запускает новый рейс из Нижнего Новгорода в Минеральные воды. Уже сейчас можно купить билеты на рейсы авиакомпании «ИрАэро» в Минеральные воды на лето 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

- Рейсы на самолётах Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров начнут выполнять со 2 июня, - говорится в сообщении. – Они будут осуществляться дважды в неделю – по вторникам и субботам.

По данным аэропорта, вылет из Нижнего Новгорода будет по вторникам в 9:00, по субботам в 9:40. А в Минеральные Воды самолет будет прилетать в 11:00 и 11:40 соответственно. Что касается обратных рейсов, то расписание такое: вылеты в Нижний Новгород по вторникам в 12:00, по субботам в 12:30. Прибывать в наш город пассажиры будут в 14:00 и 14:30 соответственно. Стоит учитывать, что время местное для каждого аэропорта.

Напомним, сейчас расписание полетов из «Стригино» на лето еще только формируется. В дальнейшем будет предоставлена более подробная информация об авиаперелетах.

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области сегодня подробно рассказал о поэтапном снятии ограничений в режиме самоизоляции. Стало известно, что пресловутые QR-коды будут отменены на третьем этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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