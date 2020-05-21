Детский сад на 220 мест хотят построить в Канавинском районе Нижнего Новгорода

21 Май 2020 2020-05-21T14:30:03+03:00

Передачу земельного участка под него одобрили депутаты гордумы

Изменить размер текста: A A

Земельный участок на улице Генерала Зимина планируют передать под строительство детского сада на 220 мест. Соответствующее решение 21 мая поддержали депутаты на заседании комиссии по имуществу и земельным отношениям гордумы Нижнего Новгорода.

Территория расположена рядом с домом №40 на улице Генерала Зимина, передает пресс-служба городской думы.

Как уточнили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города, земельный участок планируют передать в постоянное пользование «ГлавУКС Нижнего Новгорода». Строительство дошкольного учреждения будет вестись в рамках нацпроекта «Демография».

По словам председателя комиссии Кирилла Лазорина, площадь участка составляет 9000 квадратных метров, он разграничен и поставлен на кадастровый учет.

Вопрос о передаче участка депутаты рекомендовали рассмотреть на ближайшем заседании городской думы и принять в результате голосования.

Напомним, в 2020-2021 годах в Нижнем Новгороде планируется построить девять детских садиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU