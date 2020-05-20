Контроль за безопасностью газового оборудования будет усилен в Нижегородской области

20 Май 2020 2020-05-20T13:10:54+03:00

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Правительство Нижегородской области совместно с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» утвердили план мероприятий по обеспечению безопасного использования газового оборудования. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ касается как установок в домах, так и в квартирах.

По словам замгубернатора Андрея Харина, ГЖИ, муниципалитетам, управляющим компаниям и газораспределительным организациям уже поручено проводить разъяснительные разговоры с жителями, ведь именно от нижегородцев зависит исправная работа оборудования.

- Также специализированные организации планируют увеличить количество проверок данного оборудования, которое находится как внутри квартир, так и в домах, - подчеркнул чиновник.

В настоящее время уже ведется подготовка газового хозяйства к осенне-зимнему периоду. Специалисты планируют обследовать более 1,9 тысячи километров газопроводов на герметичность и целостность изоляции. К началу отопительного сезона будут заменены 12 пунктов редуцирования газа.

Кроме того, на 4 773 пунктах пройдет ремонт. Все работы будут завершены ближе к октябрю.

Усилия будут направлены и на заключение договоров на техобслуживание газового оборудования в жомах и квартирах. Особое внимание уделят работе с категориями абонентов из «группы риска» - тем, кто не раз нарушал правила и не оплачивал услуги ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU