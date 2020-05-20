2020-05-20T13:10:54+03:00
Общество

Контроль за безопасностью газового оборудования будет усилен в Нижегородской области

План мероприятий уже утвержден
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство Нижегородской области совместно с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» утвердили план мероприятий по обеспечению безопасного использования газового оборудования. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ касается как установок в домах, так и в квартирах.

По словам замгубернатора Андрея Харина, ГЖИ, муниципалитетам, управляющим компаниям и газораспределительным организациям уже поручено проводить разъяснительные разговоры с жителями, ведь именно от нижегородцев зависит исправная работа оборудования.

- Также специализированные организации планируют увеличить количество проверок данного оборудования, которое находится как внутри квартир, так и в домах, - подчеркнул чиновник.

В настоящее время уже ведется подготовка газового хозяйства к осенне-зимнему периоду. Специалисты планируют обследовать более 1,9 тысячи километров газопроводов на герметичность и целостность изоляции. К началу отопительного сезона будут заменены 12 пунктов редуцирования газа.

Кроме того, на 4 773 пунктах пройдет ремонт. Все работы будут завершены ближе к октябрю.

Усилия будут направлены и на заключение договоров на техобслуживание газового оборудования в жомах и квартирах. Особое внимание уделят работе с категориями абонентов из «группы риска» - тем, кто не раз нарушал правила и не оплачивал услуги ЖКХ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Красное Сормово» обжалует решение Сормовского суда о выплате компенсаций семьям погибших рабочих
Выпускные в школе в Нижнем Новгороде 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Более 10 тысяч многоквартирных домов продезинфицировали в Нижнем Новгороде
Коронавирус и беременность: чем опасно и как защититься
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 20 мая 2020 года: меньше всего болеют в Приокском районе
Нижегородские спасатели продезинфицировали детский садик на Бору
Контроль за безопасностью газового оборудования будет усилен в Нижегородской области
Мария Самоделкина: «Поправки в Конституцию сделают ответственностью каждого защиту нашей родной истории»
Экзамены на водительские права в Нижнем Новгороде в период коронавируса 2020: когда начнутся и какие правила будут действовать
11 жителей Нижегородской области вернулись домой из Франции
Адвоката из Богородска задержали за посредничество во взятке в 4,8 миллиона рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 1653 человек
Более 158 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Более 400 миллионов рублей будет потрачено на реставрацию Нижегородского кремля
Новые штрафы появятся в Нижегородской области
Пять мифов о Covid-19
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт