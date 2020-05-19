2020-05-19T17:29:39+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»

Заявки принимаются вплоть до 1 августа 2020 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде до 1 августа 2020 года продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020». Это сделано в связи с проведением карантинных мероприятий по коронавирусу. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности.

- Нижегородские предприятия могут участвовать сразу в нескольких номинациях , среди которых и продовольственные товары, промышленная продукция и многое другое, - отметили в ведомстве. – Все те компании, которые получат высокую оценку в конкурсе, смогут маркировать свою продукцию фирменным знаком «Нижегородская марка качества». Также информацию о дипломе они смогут разместить на своей рекламной продукции, официальных бланках и при посещении выставок и ярмарок.

Кроме того, все победители региональных этапов смогут участвовать в федеральном конкурсе «Сто лучших товаров России».

- Учитывая, что все представленные на конкурс услуги и продукция проходят экспертизу, для нижегородцев этот фирменный логотип свидетельствует о добровольной сертификации и подтверждает высокое качество, - рассказал министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте nncsm.ru, в разделе «Конкурсы». Заявки на участие и копии документов принимаются по электронной почте: Nmk@nncsm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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