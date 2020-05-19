2020-05-19T15:55:27+03:00
Общество

Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки

Эти анкеты будут использоваться волонтерами
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Нижнем Новгороде было оформлено 62 анкеты для помощи пожилым нижегородцам, находящимся в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- За сутки патрули, состоящие из сотрудников правоохранительных органов и уполномоченных должностных лиц, проверили 123 объекта торговли, - отметили в городском управлении по безопасности и мобилизационной подготовке. - Также на пунктах въездного контроля на территории города было проверено 987 транспортных средств. Также патрули обнаружили на улицах 86 граждан без QR-кода.

По данным управления, всего с 11 апреля было выявлено 9 694 человека без специального кода. Только за прошедшие сутки было проверено 1 999 нижегородцев.

- Сотрудниками полиции было составлено 87 протоколов в отношении нарушителей, - говорится в сообщении. – Также был составлен один протокол на родителей, чьи дети гуляют на детских площадках в период самоизоляции.

Напомним, необходимость выхода на улицу нижегородцы могут подтвердить на портале «Карта жителя Нижегородской области» или по телефону 8-800-4444-112

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт