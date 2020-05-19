Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки

19 Май 2020 2020-05-19T15:55:27+03:00

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За минувшие сутки в Нижнем Новгороде было оформлено 62 анкеты для помощи пожилым нижегородцам, находящимся в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- За сутки патрули, состоящие из сотрудников правоохранительных органов и уполномоченных должностных лиц, проверили 123 объекта торговли, - отметили в городском управлении по безопасности и мобилизационной подготовке. - Также на пунктах въездного контроля на территории города было проверено 987 транспортных средств. Также патрули обнаружили на улицах 86 граждан без QR-кода.

По данным управления, всего с 11 апреля было выявлено 9 694 человека без специального кода. Только за прошедшие сутки было проверено 1 999 нижегородцев.

- Сотрудниками полиции было составлено 87 протоколов в отношении нарушителей, - говорится в сообщении. – Также был составлен один протокол на родителей, чьи дети гуляют на детских площадках в период самоизоляции.

Напомним, необходимость выхода на улицу нижегородцы могут подтвердить на портале «Карта жителя Нижегородской области» или по телефону 8-800-4444-112

ИСТОЧНИК KP.RU