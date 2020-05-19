Участок на Комсомольской улице перекроют для движения на 10 дней
В восемь часов утра 20 мая 2020 года в Нижнем Новгороде будет перекрыт для движения участок на улице Комсомольской. Как сообщили в городском департаменте транспорта, это связано с проведением ремонтных работ.
Речь идет об участке напротив дома №38 по Комсомольской улице. Он будет закрыт до 22:00 30 мая.
Мэрия просит автомобилистов быть предельно внимательными и следованить указаниям дорожных знаков.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в районе больницы имени Семашко, расположенной на улице Родионова в Нижнем Новгороде, будут введены ограничения остановки транспортных средств. А с 15 мая был перекрыт для движения участок Верхневолжской набережной. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ от дома №19 и до дома №21 корпус 1. Ограничения планируется снять только через два месяца - в 22.00 10 июля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU