18 Май 2020 2020-05-18T18:40:43+03:00

Девять свалок рядом с озером у микрорайона Бурнаковский внесены в план ликвидации. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

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Минэкологии региона совместно с региональными операторами и представителями администрации Московского района составили акты осмотра девяти несанкционированных свалок рядом с озером у микрорайона Бурнаковский со стороны лесного массива. Информация о свалках поступила от местных жителей. Как сообщили в пресс-службе облправительства, предварительный объем отходов - 550 кубометров.

По словам замдиректора по связям с общественностью регоператора Марины Башировой, если в течение 30 дней владелец не приведет участок в надлежащий вид, свалку они ликвидируют сами. Однако расходы на эту работу региональный оператор вправе будет взыскать через суд.

В профильном министерстве напомнили, что ликвидация незаконных свалок - одна из задач нацпроекта «Экология».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 млн рублей было потрачено на ликвидацию нелегальных свалок на территории Московского района в 2019 году.

Штраф в размере до 5 тысяч рублей за свалку предусмотрен для физлиц, а штраф в размере до 500 тысяч рублей - для юрлиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU