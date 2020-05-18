2020-05-18T18:09:20+03:00
Здоровье

На работу после самоизоляции: как оставить детей одних дома?

Нижегородские врачи дали несколько рекомендаций родителям
Валерия ГРОМОВА
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Режим самоизоляции в нашем регионе стал смягчаться, люди начинают выходить на свои рабочие места. Но дети по-прежнему остаются на онлайн-обучении и зачастую родителям не с кем оставить своих чад, и они остаются одни дома.

Для того чтобы оставить ребенка дома без взрослых, важно чтобы он хорошо ориентироваться в домашнем пространстве, для обеспечения себя всем необходимым (учиться, играть, кушать) и при этом делать это безопасно.

Важна и психологическая автономность вашего ребенка, будет ли ему спокойно одному, пока вы на работе? Легко ли он отпускает вас в магазин, даже когда кто-то другой из взрослых есть дома? Как он вообще относится к новости о том, что может остаться один дома? Если вы можете положительно ответить на все эти вопросы и уверены в том, что всеми необходимыми знаниями и навыками ребенок владеет, то можно смело переходить от рассуждений к эксперименту.

Обстоятельства складываются по-разному, но никогда не оставляйте ребенка одного принудительно, если он плачет, ему страшно, просит вас остаться. Обязательно объясните ребенку цель и причину своего ухода, обязательно скажите время, когда вы вернетесь с работы.

Поговорите о правилах безопасности — о том, что нельзя, например, открывать никому дверь. Не стоит проверять его бдительность, звоня в дверь и закрывая глазок, это может спровоцировать у ребенка стресс. Научите малыша грамотно пользоваться электроприборами, чтобы он смог разогреть себе еду и налить чай. Обязательно напишите все важные номера телефонов на листочек, чтобы он всегда был перед глазами.

Не забудьте убрать все опасные предметы в самый дальний ящик, а лучше под замок – спички, зажигалки, бытовую химию, лекарства. Стоит постоянно объяснять и напоминать ребенку о безопасном поведении. Важно не запугать ребенка, а именно донести до него информацию корректно и понятно.

По возвращении домой спрашивайте ребенка, как прошел день и не забудьте похвалить его.

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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