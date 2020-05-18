Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 18-22 мая: Много дождей и мало тепла

18 Май 2020 2020-05-18T07:56:01+03:00

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Дожди и похолодание, которые пришли в Нижегородскую область несколько дней назад, продлятся всю ближайшую неделю. Столбики термометров не поднимутся выше +15, а сильный порывистый ветер лишь усугубит ситуацию.

Как сообщает сервис Яндекс. Погода, в понедельник, 18 мая 2020 года, в регионе ожидается около +14 градусов тепла. Ближе к обеду небо затянет тучами: синоптики не исключают, что местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до пяти метров в секунду. Ночью температура воздуха составит около +7 градусов.

Вторник, 19 мая, будет таким же хмурым и еще более прохладным. В дневные часы прогнозируется до +11, а сильный северо-западный ветер усилится до семи метров в секунду, из-за чего по ощущениям на улице будет не больше +3 градусов. Возможны небольшие дожди, ближе к ночи небо станет ясным.

Среда станет единственным бездождливым днем на этой неделе. С самого утра потеплеет до +12, а днем прогреется до +15. Северо-западный ветер стихнет, ближе к обеду небо снова заволокут тучи. Но это ненадолго – через несколько часов снова выглянет солнце.

В четверг, 21 мая, дожди вернутся. Ветер будет постоянно менять направление, а после обеда стихнет практически к минимуму. Днем ожидается около +12 - +14 градусов тепла, а ночью – около +9.

Осадки прогнозируются и в пятницу, 22 мая. При чем с самого утра. В первой половине дня синоптики обещают до +12 градусов, а во второй – до +10. Ветер снова усилится, и температура воздуха снова будет казаться на несколько градусов ниже действительной.

Выходные на этой неделе также будут дождливыми. А вот на следующей неделе в Нижегородскую область придет потепление.

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ИСТОЧНИК KP.RU