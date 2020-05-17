17 Май 2020 2020-05-17T10:28:46+03:00

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Нижегородцы получили перерасчет платы за вывоз мусора. В целом жителям региона вернули 30 998 рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

При этом Госжилинспекция выявила нарушения во время проверок региональных операторов. В частности, некорректно применялся объем бытовых отходов, не производился перерасчет за временное отсутствие потребителей.

С начала года регоператоры получили 28 предписаний от ГЖИ Нижегородской области.

Напомним, по поручению нижегородского губернатора, Госжилинспекция должна усиленно контролировать деятельность управляющих компаний, вовремя реагировать на обращения граждан и отслеживать качество предоставляемых услуг ЖКХ.

Ранее ГЖИ также была разработана и опубликована памятка, позволяющая оплачивать коммунальные услуги дистанционно. В ней разъясняется, как внести плату с помощью мобильного приложения для телефона и через электронную версию для других устройств. При наличии на квитанции QR-кода, его можно отсканировать. После этого реквизиты для оплаты заполнятся автоматически.

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ИСТОЧНИК KP.RU