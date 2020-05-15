2020-05-15T18:45:15+03:00
Общество

Иван Разуваев: «Кредиты под 2% позволят бизнесу сохранить рабочие места»

Глава региональной Торгово-промышленной палаты оценил меры поддержки бизнеса
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Кредиты под 2% являются серьезной мерой поддержки и позволят бизнесу сохранить рабочие места. В этом уверен директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев.

- Данная льготная программа кредитования позволяет выдавать кредиты под 2% на выплаты зарплат сотрудникам либо на рефинансирование или погашение ранее взятого зарплатного кредита под 0%, - отметил Иван Разуваев. – Главное при этом сохранить численность сотрудников и эффективность работы предприятия. Уже сейчас поступает масса обращений от предпринимателей и предприятий по этой программе. В основном, они касаются деталей и условий получения кредитов. Сейчас разрабатываются основные нормативные документы по реализации этой программы и перечень участвующих в ней банков.

Одновременно с этим, по словам Ивана Разуваева, востребованными сред предпринимателей остаются региональные меры поддержки бизнеса.

- Главные проблемы, которые сейчас стоят перед бизнесом – это выплата зарплат, оплата коммунальных услуг, аренды, налогов и кредитных обязательств, - напомнил глава региональной ТПП. – По каждому из этих направлений в нашем регионе предусмотрены меры поддержки. Существуют специальные горячие линии, где предприниматели могут получить все необходимые консультации. Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что эти меры работают. Ими воспользовались уже многие предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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