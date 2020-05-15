2020-05-15T18:21:07+03:00
Общество

С 20 мая в Нижегородской области начнут ремонт трассы М-7 «Волга»

В общей сложности планируется отремонтировать 38 километров дороги
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 20 мая в Нижегородской области начнется ремонт трассы М-7 «Волга» на участке от Мячково до выезда на обход Нижнего Новгорода. В общей сложности, планируется отремонтировать 38 километров федеральной трассы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».

- Все ремонтные работы будут разделены на этапы и будут выполнены в период с 2020 по 2022 года, - говорится в сообщении. – Это позволит максимально уменьшить неудобства автомобилистов от ограничения движений. Первый этап стартует 16 мая. Он будет включать в себя участок с 383 по 399 километр от завода Либхерр до выезда на обход Нижнего Новгорода. С 1 июня начнется подготовка еще двух участков. Активные ремонтные работы на этой трассе намечены на 2021 год.

По данным специалистов, здесь планируется заменить дорожное покрытие, укрепить обочины и отремонтировать систему водоотвода. Также здесь будет заменено барьерное ограждение, установлены новые знаки и нанесена разметка. На территории населенных пунктов будут восстановлены элементы искусственного освещения, обустроены тротуары и установлены перила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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