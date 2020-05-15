В Нижегородской области умер 36-летний депутат думы Дзержинска Роман Трошин

15 Май 2020 2020-05-15T17:31:45+03:00

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Печальные новости пришли сегодня из Дзержинска – там в возрасте 36 лет скончался депутат городской думы Роман Александрович Трошин. Он был избран в думу в 2015 году по одномандатному округу № 5, включающему в себя частично улицы Удриса, Пушкинскую, проспект Циолковского и бульвар Химиков, а также часть поселка Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска.

- В городской думе он работал сразу в двух комитетах – по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике, а также в комитете по строительству, архитектуре и землепользованию, - говорится в сообщении. – За время его работы в городской думе в его избирательном округе был реализован целый ряд проектов по благоустройству дворовых территорий. В том числе были установлены детские игровые площадки и проведено комплексное благоустройство дворов.

Как сообщается, депутат был женат. У него осталось трое детей. Депутаты думы Дзержинска и газета «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким депутата. Прощание с ним состоится завтра, 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU