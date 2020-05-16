2020-05-16T16:58:48+03:00
Здоровье

Диспансеризации не будет?

Медики призывают граждан отложить поход по врачам без необходимости
Валерия ГРОМОВА
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Диспансеризация – это комплекс мероприятий, который включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые для оценки состояния здоровья человека.

Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний (онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, сахарного диабета и других), а также факторов риска их развития. Проводится данное мероприятие 1 раз в три года, а для людей старше 40 лет – ежегодно.

Каждый год диспансеризацию проходят около 50 млн. человек. И теперь многих людей сейчас мучает вопрос: можно ли проходить диспансеризацию?

Из-за быстрого распространения новой коронавирусной инфекции проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации было приостановлено согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 марта 2020г. №710-р «О временном приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ» до особого распоряжения Правительства Российской Федерации.

В связи с этим, мы призываем вас отложить свой поход по врачам без необходимости и подождать до момента, когда посещение медицинских организаций станет безопасно для нас с вами. Продолжайте оставаться дома, чтобы возможность проверить своё здоровье стала ближе.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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