Диспансеризации не будет?

16 Май 2020 2020-05-16T16:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, который включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые для оценки состояния здоровья человека.

Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний (онкологических заболеваний, болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, сахарного диабета и других), а также факторов риска их развития. Проводится данное мероприятие 1 раз в три года, а для людей старше 40 лет – ежегодно.

Каждый год диспансеризацию проходят около 50 млн. человек. И теперь многих людей сейчас мучает вопрос: можно ли проходить диспансеризацию?

Из-за быстрого распространения новой коронавирусной инфекции проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации было приостановлено согласно Распоряжению Правительства РФ от 21 марта 2020г. №710-р «О временном приостановлении проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ» до особого распоряжения Правительства Российской Федерации.

В связи с этим, мы призываем вас отложить свой поход по врачам без необходимости и подождать до момента, когда посещение медицинских организаций станет безопасно для нас с вами. Продолжайте оставаться дома, чтобы возможность проверить своё здоровье стала ближе.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

cmp.zdrav-nnov.ru/

Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU