Современные герои – врачи

16 Май 2020 2020-05-16T14:24:26+03:00

Многие из них отказались от возвращения в свои семьи, чтобы не подвергать своих близких риску заражения. И мы можем им помочь

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Каждый день растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на действующий в нашей стране режим самоизоляции, мы ежедневно рискуем столкнуться с этой угрозой: в транспорте по пути на работу, на улице при прогулке с собакой, при посещении магазина или аптеки. И хотя главой нашего региона был введён сначала масочный, а затем и перчаточный режим, многие люди продолжают находиться на улицах без средств защиты, подвергая тем самым себя и своих близких серьёзной опасности.

Продолжая оставаться дома, вы не только предотвращаете дальнейшее распространение коронавирусной инфекции, но и помогаете нашим главным защитникам – врачам. В это непростое время именно они остаются единственными, кто сдерживает натиск невидимого противника.

В сегодняшней ситуации работа у медицинских работников очень трудная. Они проводят по 12 часов в сутки у постели больного, находясь при этом в специальном защитном костюме. Эти костюмы обеспечивают безопасность врачей, однако работать в них очень тяжело. Длительное ношение защиты приводит к большому дискомфорту. Но, несмотря на все неудобства, врачи, медицинские сестры и младший медицинский персонал продолжают делать своё важное и ответственное дело – спасать наши жизни. Никто, кроме них, не поможет нам в этой борьбе.

Но ведь и мы можем помочь нашим врачам. Соблюдая режим самоизоляции и все меры профилактики новой коронавирусной инфекции, вы оказываете неоценимую помощь всем тем людям, кто отчаянно борется за наше здоровье. Многие врачи отказались от возвращения в свои семьи, чтобы не подвергать своих близких риску заражения. Оставаясь дома, мы помогаем медикам вернуться домой уже в скором времени.

Берегите себя и наших врачей! Будьте здоровы!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU