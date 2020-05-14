2020-05-14T17:31:51+03:00
Общество

«Жилищный вопрос» запустил информационный портал

На сайте также есть специальный раздел «Социальные проекты»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Газета «Жилищный вопрос», на страницах которой всегда можно было найти ответы на социально-бытовые вопросы, запустила проект https://zvopros.ru/.

Этот портал не просто информирует о событиях в городе, стране и мире, но прежде всего дает ответы на простые повседневные вопросы: «Когда дадут отопление? Как на меня повлияет новый закон? Куда вложить деньги?»

На сайте также есть специальный раздел «Социальные проекты», где подробно рассказывается об акциях, которые напрямую помогают сделать лучше жизнь пожилых, детей, многодетных семей.

Кроме того, здесь можно познакомиться с новостями о работе «Университета старшего поколения»: о лекциях и культурных событиях, курсах, спорте и других акциях для поколения «серебряного возраста».

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