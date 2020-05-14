2020-05-14T16:12:00+03:00
Общество

Полиция проверила наличие QR-кода почти у 2000 нижегородцев

Составлено 90 административных протоколов
Елена КАРАЛ
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За минувшие сутки полицейские проверили наличие QR-кода у 1984 жителей Нижнего Новгорода и выписали 90 административных протоколов. Подтверждающая регистрация на портале «Карта жителя Нижегородской области» отсутствовала у 356 нижегородцев. Об этом сообщает управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.

Всего за время проверок выявлено 8 824 случаев, когда жители находились на улицах города без QR-кода.

В течение последних суток патрули проверили также 129 торговых объектов и свыше 1000 автомобилей на пунктах выездного контроля.

Напомним, подтвердить необходимость присутствия на улице нижегородцы могут разными способами, включая портал «Карта жителя Нижегородской области». Кроме того, можно получить заявку на выход из дома, позвонив по телефону: 8-800-4444-112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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