Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 51 районе и городском округе Нижегородской области. При этом больше всего заболевших по-прежнему в областном центре - 2725 человек. В пресс-службе регионального правительства рассказали, какие районы приволжской столицы лидируют по числу зараженных на 14 мая 2020 года.
На первом месте находится Ленинский район - там 478 подтвержденных случаев заражения. Чуть меньше заболевших в Канавине - 472. Также количество зараженных COVID-19 перевалило за четыре сотни на Автозаводе - 472. Следом идут Нижегородский район - 373, Сормово - 264, Советский район - 246, Приокский район - 220 и Московский район - 214.
«Комсомолка» рассказывала, как дела с заболевшими коронавирусной инфекцией обстоят в районах области. По данным на 14 мая, больше всего пациентов в Павловском районе - 498. Немало заболевших также в Дивеевском, Кулебакском, Богородском, Починковском и некоторых других районах и городских округах Нижегородской области.
Сообщалось, что 14 мая появились данные о 238 новых случаях заражения COVID-19 в регионе. По этому показателю Нижегородская область находится на четвертом месте в РФ. В первой тройке - Москва (+4712), Московская область (+918) и Санкт-Петербург (+460).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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