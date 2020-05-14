2020-05-14T11:25:38+03:00
Общество

Более 8,5 тысячи протоколов составлено на нижегородцев за нарушение режима самоизоляции

За минувшие сутки на въезде в регион было проверено более тысячи машин
Юлия ИСАЕВА
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С 10 апреля по 13 мая 2020 года в Нижегородской области был составлен 8 541 протокол за нарушение режима самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 812 из них оформили представители органов исполнительной власти.

Также за этот период с жителями было проведено 79 998 профилактических бесед, в ходе которых патрульные рассказали об опасности нарушения режима повышенной готовности.

Только за последние сутки сотрудники власти провели 804 беседы и составили еще 12 протоколов. А на въезде в Нижегородскую область правоохранители проверили 1 081 транспортное средство.

Напомним, режим повышенной готовности в Нижегородской области еще не отменен в связи с увеличением числа зараженных СOVID-19.

- Въезд граждан из других регионов возможен только при наличии разрешительных документов и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции. А сами нижегородцы должны соблюдать правила выхода из дома, получая соответствующий QR-код, - отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 5596 человек - за последние сутки стало известно еще о 238 случаях. При этом 1 112 нижегородцев уже полностью выздоровели. А число умерших пациентов выросло до 37 - у каждого из них лечение осложнилось хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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