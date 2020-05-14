Евгений Семенов: «Особую роль играет решение власти оказать финансовую поддержку семьям с детьми»

14 Май 2020 2020-05-14T10:34:02+03:00

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- Программа поддержки, предложенная главой государства и правительством России, носит масштабный характер и в таком объеме в стране реализуется впервые, - заявил руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов.

По его словам, самым важным является адресный характер этой программы. Эксперт особенно подчеркнул решения о поддержке медработников в период пандемии.

- Особую роль играет решение власти оказать финансовую поддержку семьям с детьми и гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате потери доходов после приостановки работы ряда отраслей, - добавил Семенов.

Он считает, что все новые меры поддержки помогут стабилизировать экономическое и социальное положение России после пандемии.

- Беспрецедентные суммы, направляемые правительством на поддержку населения, со всей очевидностью подтверждают, что статья седьмая Конституции России – это не декларация, а основополагающий принцип и Россия государство социальное, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU